Проклова рассказала о восстановлении после инсульта

Российская актриса Елена Проклова, госпитализированная в начале января из-за инсульта, рассказала о своем самочувствии. В разговоре с РИА Новости она отметила, что ее состояние улучшилось.

«Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — сказала она. По словам актрисы, ей предстоит долгий восстановительный процесс, активную работу над которым она уже начала. Проклова отметила, что ей предстоит выполнять много физических упражнений и «привыкать к новому состоянию».

Заслуженная артистка России уточнила, что до конца месяца будет находиться в реабилитационном центре под присмотром врачей, после чего вернется домой, где продолжит восстанавливаться после болезни. «Дальше — повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема», — заключила она.

10 января Елена Проклова подтвердила свою госпитализацию в одну из московских больниц. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что несколькими днями ранее артистка перенесла инсульт. До госпитализации она жаловалась на головокружение и высокое давление.

Позднее Проклова рассказала о своем самочувствии. По словам актрисы, у нее наилучший вариант инсульта. «У меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат», — пояснила она. Однако артистка пожаловалась на тошноту и головокружение и заявила, что в начале февраля ей установят стент.