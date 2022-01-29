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Российский врач перечислил основные ошибки при лечении омикрона

Врач Хухрев: прием антибиотиков и кроворазжижающих является ошибкой при лечении омикрона

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендовал россиянам не назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты в борьбе с омикроном. Основные ошибки при лечении он перечислил в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, главная ошибка, которую допускают пациенты, — самолечение. Врач отметил, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения специалиста может привести к устойчивости организма к подобным препаратам. «Это реально то, что убивает гораздо больше, чем омикрон. Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — добавил Хухрев.

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Кроме того, не следует назначать себе и кроворазжижающие. Данная группа препаратов не имеет «противоядия», поэтому, если на фоне такого рьяного лечения у человека начнется кровотечение желудка, его будет сложно остановить, уточнил медик. Также лечение алкоголем является еще одной ошибкой, которую часто допускают заболевшие. Спиртное дает еще большую нагрузку на страдающую и без того иммунную систему, подчеркнул Хухрев.

Специалист рекомендовал не принимать жаропонижающие без особой необходимости. «Если температура ниже 39, вы ее можете терпеть и чувствуете себя более-менее ничего, вам даже жаропонижающее не нужно. Конечно, после 39 ее уже надо сбивать», — заключил терапевт.

Ранее главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова заявила, что омикрон максимально приближен по своим клиническим проявлениям к ОРВИ, поэтому их симптомы практически идентичны. Это першение в горле, заложенность носа, подъем температуры, слабость и ломота в конечностях.

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Юлия Ямпольская
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