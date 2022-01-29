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Россия потребовала Канаду объяснить подготовку неонацистов на Украине

Посол РФ Степанов: Россия требует Канаду разъяснить подготовку неонацистов на Украине
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия потребовала разъяснения у Канады в связи с появившимися в СМИ статьями о том, что ее вооруженные силы в рамках операции Unifier («Объединитель») занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.

По его словам, российская сторона до сих пор не получила ответа, а Минобороны Канады неохотно реагирует на публикации СМИ по этой теме.

«Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор" (запрещена в России) и "Азов" негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — отметил Степанов.

По словам посла, затем на эту тему было наложено табу, поэтому никаких дальнейших сообщений о расследовании и его результатах не было. Степанов уточнил, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы на Украине не «растворяются в воздухе», а направляются на восток страны и «убивают других украинцев».

«То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал», — заключил российский посол.

Ранее в январе посольство России в США заявило, что американские власти поддерживают неонацистов, поставляя на Украину оружие. «Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — уточнялось в заявлении.

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Марина Совина
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