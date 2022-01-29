Оценены последствия протестов дальнобойщиков в Канаде

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Павел Фельдман оценил последствия протестов дальнобойщиков в Канаде. Он заявил в интервью RT, что на улицы могут выйти недовольные политикой правительства люди.

В Оттаве 23 января начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Они требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Фельдман отметил, что протест водителей могут массово поддержать канадские граждане. «На улицы Оттавы и других городов могут выйти люди, недовольные политикой правительства Джастина Трюдо. Также сложившейся ситуации не рады и дальнобойщики из северных штатов США. Американский бизнес тоже сильно страдает, и с высокой долей вероятности водители из Соединенных Штатов поддержат своих канадских коллег», — высказался замдиректора ИСИП.

Кроме того, эксперт предупредил, что прилавки канадских магазинов могут стремительно опустеть, что будет означать начало социально-экономического кризиса.

26 января Джастин Трюдо назвал протестующих в Оттаве «маргинальным меньшинством». По его словам, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев.