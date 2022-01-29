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Учения боевой группы НАТО начались в Эстонии

В Эстонии начались ежегодные маневры НАТО Winter Camp с участием Великобритании и Франции

Фото: Shutterstock

В Эстонии начались ежегодные военные учения Winter Camp, в которых участвуют размещенные в стране войска НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Маневры боевой группы альянса пройдут с 29 января по 6 февраля на Центральном полигоне рядом с городом Тапа. В них примут участие около 1,4 тысячи военнослужащих Эстонии, Франции и Великобритании.

Первый этап учений будет посвящен боевым стрельбам, отработке действий противотанковых расчетов, решению инженерных задач и занятиям по патрулированию местности. Далее союзные войска будут противостоять условному противнику, в роли которого выступят Скаутский батальон и части кайтселийта (народного ополчения). Планируется отработка наступательных и оборонительных действий.

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В этом году особое внимание Winter Camp будет уделено ежедневной координации действий между сухопутными и воздушными силами. В частности, в учениях примут участие бойцы Йоркширского и Парашютного полков вооруженных сил Великобритании.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о переброске войск США в Европу и страны НАТО в ближайшее время. Американский лидер добавил, что этих войск будет «не очень много».

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Никита Савин
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