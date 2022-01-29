Эрдоган отправил в отставку главу агентства статистики из-за данных по инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после того, как были опубликованы данные по безработице и инфляции в государстве. Об этом сообщает TELE1 со ссылкой на указ турецкого лидера.

По информации телеканала, агентство на протяжении долгого времени не раскрывало статистику миграции и смертности в стране.

Саит Эрдал Динчер начал работу на этой должности в марте 2021 года. Его преемником стал Эрхан Четинкая, работавший заместителем председателя банковского регулятора.

По результатам прошлого года инфляция в Турции составила 36,08 процента. Турецкая лира за год потеряла половину стоимости, кроме того, чистые резервы ЦБ ушли в отрицательные значения в связи с попытками сдержать обвал валюты. Для продолжения валютных интервенций турецкий ЦБ договорился с ОАЭ о кредите (своп-линии) на 4,9 миллиарда долларов сроком на три года.

Турецкая лира рухнула в два раза с начала 2021 года на фоне нестандартной политики Эрдогана. Он является сторонником альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки помогает победить инфляцию, а не разгоняет ее.