Токаев признал зависимость Казахстана от Китая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о зависимости республики от Китая. Интервью главы государства в субботу, 29 января, показал телеканал «Хабар 24», передает «Казахское телеграфное агентство».

«Это наш ближайший сосед, как бы от бога. Мы же не можем менять соседей. Китай достиг огромных успехов в развитии. Мы должны сотрудничать с Китаем, мы зависимы от рынка Китая, все наши сельхозники очень сильно надеются на рынок Китая», — признал он.

Токаев допустил, что антикитайские настроения в Казахстане могут быть проплаченными, поскольку Пекин ничего плохого республике не сделал. «Объем торговли с Китаем достиг 17 миллиардов долларов. Мы должны изучать Китай, китайский язык. Это не означает, что мы должны сдаваться с поднятыми руками», — отметил президент.

Ранее в январе стало известно, что в ближайшие три года Китай на безвозмездной основе предоставит странам Средней Азии (Казахстану, Киргизии, Узбекистану, Туркмении и Таджикистану) помощь в размере 500 миллионов долларов. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что деньги предназначены «для осуществления социально значимых проектов».