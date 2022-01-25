Китай вознамерился безвозмездно помочь Центральной Азии миллионами долларов

В ближайшие три года Китай на безвозмездной основе предоставит странам Центральной Азии (включают Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан) помощь в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

В ходе онлайн-саммита «Центральная Азия — КНР» китайский лидер заявил, что деньги предназначены «для осуществления социально значимых проектов».

Также Китай предоставит образовательные квоты пяти тысячам специалистов из центральноазиатских стран для повышения квалификации в областях здравоохранения, информационных технологий, а также сокращения бедности и улучшения благосостояния жителей сельских районов.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что позиция России и Китая по политической ситуации в Казахстане сыграла важную роль в нормализации протестной обстановки. Кроме того, дипломат отметил международную поддержку решений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.