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Роль Китая и России в нормализации ситуации в Казахстане объяснили

Посол Денисов: Россия и Китай сыграли важную роль в нормализации ситуации в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Позиция России и Китая по политической ситуации в Казахстане сыграла важную роль в нормализации протестной обстановки. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов, передает РИА Новости.

«Обострение ситуации в Казахстане явилось в известной мере неожиданным для всех стран-друзей и соседей Казахстана. Наши с Китаем взгляды и точки зрения и на причины этого кризиса, и на способы выхода из этого кризиса совпадают, поэтому реакция и РФ, и Китая, и ШОС, была своевременной и достаточно близкой», — заявил дипломат во время пресс-конференции.

Кроме того, посол отметил международную поддержку президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Китай, Россия и ШОС твердо поддержали руководство, президента Казахстана в его стремлении быстро преодолеть кризисную ситуацию», — заявил дипломат.

Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что страны являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Также Кошербаев заявил, что слухи об отдалении двух стран не верны.

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Николай Чигасов
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