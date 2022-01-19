В Казахстане прокомментировали слухи об отдалении от России

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев прокомментировал слухи об отдалении республики от РФ. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 19 января, передает РИА Новости.

Он отметил, что страны являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Также Кошербаев заявил, что слухи об отдалении двух стран не верны.

«Нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти», — заверил посол.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди признал решающую роль миротворцев ОДКБ в восстановлении законности на территории Казахстана. По его мнению, без вмешательства России и союзников боевики могли бы провести успешную атаку на Нур-Султан и осуществить государственный переворот.

Силы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Он обратился к военному блоку за помощью из-за массовых беспорядков в республике, с которыми местные силовики не смогли справиться.