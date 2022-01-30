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В Чехии потребовали объяснить уничтожение доклада о взрыве во Врбетице

Депутат Чехии потребовали расследовать уничтожение отчета о взрывах во Врбетице

Фото: Petr David Josek / AP

Председатель Комитета по вопросам безопасности и член палаты депутатов Чехии Павел Жачек потребовал расследовать уничтожение доклада разведки о причинах взрыва на военных складах во Врбетице в 2014 году. Эти слова опубликованы на странице политика в Twitter.

«Полагаю, добавить еще один пункт к списку вопросов на повестке очередного заседания Комитета не составит труда», — написал Жачек. По его мнению, свидетельства могли уничтожить из-за того, что в донесении, предназначенном исключительно для президента страны Милоша Земана, якобы содержалась информация о причастности к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

При этом полиция Чешской Республики уже занялась изучением и проверкой обстоятельств уничтожения секретного документа спецслужб страны.

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Виктория Кондратьева
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