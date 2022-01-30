Опубликованы кадры со сбросившей девочку к медведю женщиной

В сети появились кадры из Ташкентского зоопарка, на которых запечатлено, как посетительница сбросила трехлетнюю дочь в вольер к медведю. Видео опубликовал Telegram-канал Uncha Muncha.

На кадрах видно, что девочка и ее мать стояли в окружении нескольких людей. Затем женщина подхватила ребенка на руки и сбросила вниз. В вольер тут же прибежали сотрудники зоопарка. Предполагается, что видео снято камерами наблюдения зоопарка, однако его сотрудники не комментировали эту публикацию.

Инцидент произошел 28 января. По сообщению Ташкентского зоопарка, девочка получила только ушибы от падения с почти пятиметровой высоты. Медведь не стал нападать на ребенка.

На мать возбудили уголовное дело о покушении на убийство, причина ее поступка пока неизвестна.