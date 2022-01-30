Microsoft отразила рекордную DDoS-атаку

Сервисы Microsoft отразили мощнейшую в истории DDoS-атаку с пиковым уровнем трафика 3,47 терабит в секунду. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Специалисты Azure DDoS Protection раскрыли данные об инциденте в ходе публикации отчета о третьем и четвертом кварталах года. По словам экспертов, в ноябре 2021 года сервисы компании боролись с атакой, пиковый уровень трафика которой достигал 3,47 терабит в секунду. В этом случае запущенные неизвестными программы обеспечивали доставку порядка 340 миллионов пакетов в секунду.

По словам Microsoft, атака была нацелена на клиента Azure в Азии. Она исходила примерно от 10 тысяч источников по всему миру, включая США, Китай, Южную Корею, Россию, Таиланд, Индию, Вьетнам, Иран, Индонезию и Тайвань. «Мы считаем, что это крупнейшая атака, о которой когда-либо было известно», — подчеркнули представители Azure DDoS Protection.

Также во второй половине года силами сервисов компании были отражены DDoS-атаки, в которых пиковый уровень входящего трафика достигал 3,25 и 2,5 терабит в секунду. Обе атаки также были нацелены на азиатского клиента корпорации и длились около 15 минут.

Аналитики Azure подытожили, что в третьем и четвертом кварталах года по сравнению с первой половиной количество атак на клиентов выросло на 40 процентов. В день сервисы Microsoft отражали порядка 1955 атак.

Предыдущая крупнейшая DDoS-атака в истории была зафиксирована Microsoft в августе 2021 года. Суммарно атака продолжалась около десяти минут, а пиковый уровень трафика достиг отметки в 2,4 терабит в секунду.