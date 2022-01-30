На Украине заявили о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Москва обязана отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на «временно оккупированных территориях Украины». Кулеба также заявил об обязательстве России продолжить дипломатическое взаимодействие с Киевом. «Дипломатия – это единственный подход», — подчеркнул министр.

Ранее Кулеба заявлял, что у России недостаточно сил для вторжения в страну. По его словам, российская сторона еще не собрала достаточную группировку войск для этого, а ее главная цель сейчас — сеять панику.

