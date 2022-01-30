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В организации имени Доктора Лизы оценили касающееся бездомных поручение Путина

В организации имени Доктора Лизы назвали важным поручение президента по поводу бездомных

Фото: Shutterstock

Возможность регистрации лиц без определенного места жительства изменит жизнь многих обездоленных и потерявших надежду людей. Так в некоммерческой благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» прокомментировали поручение президента России Владимира Путина правительству к 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства (в том числе с использованием Госуслуг), а также выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи.

Значение этой новости для деятельности «Справедливой помощи Доктора Лизы» трудно переоценить, отметили в организации.

«Эта новость и последующие за ней перемены перевернут жизнь многих обездоленных и потерявших надежду людей. Подумать только, имея регистрацию, они получат реальный шанс из вчерашних бездомных с сомнительными правами превратиться в полноправных граждан, которым будут доступны пенсионное обеспечение, плановая медицинская помощь! Говорится и об усилении поддержки НКО, помогающим бездомным и реализующим мероприятия по из социализации. Этот шаг стал возможным благодаря активной работе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и, смеем надеяться, благодаря коллегиальной деятельности общественных организации, подобных нашей!» — говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

В организации подчеркнули, что считают своей миссией сделать так, чтобы люди, по разным причинам оказавшиеся без крыши над головой, а подчас и без документов, удостоверяющих личность, имели достойное, человеческое к себе отношение и могли рассчитывать на полную помощь государства быть восстановленными в своих гражданских правах.

«20 февраля 2022 года основателю нашей организации и основоположнику помощи бездомным гражданам в России -великому Доктору и Человеку Елизавете Петровне Глинке исполнилось бы 60 лет, и это событие, дающее надежду на кардинальные системные изменения в оказании всесторонней помощи людям, оказавшимся без крыши над головой, стало бы для нее главным подарком и огромным шагом к реализации Мечты», - говорится в сообщении.

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Татьяна Романова
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