Нурмагомедов встретится с главой UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) и глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов намерен провести встречу с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Об этом сообщает MMA Junkie.

После ивента Eagle FC 44 Нурмагомедов признался в беседе с журналистами, что согласен с мнением Уайта относительно того, что россиянин столкнется с трудностями в роли промоутера.

«Да, тут действительно все непросто. Дэйна абсолютно прав. Мы проведем встречу с ним в феврале в Лас-Вегасе. Будем говорить об этих вещах. Я же все-таки начинающий. А сколько он лет в этом бизнесе? Он лучший в игре, мне есть чему поучиться», — отметил бывший чемпион UFC в легком весе.

Промоушен Нурмагомедова провел первый турнир в США 28 января. Ивент прошел в Майами. В главном поединке вечера победу над Тайроном Спонгом одержал российский тяжеловес Сергей Харитонов.