Европу призвали объединиться с Китаем для противостояния США

Писатель Владимир Видеманн в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что в доллар занимает доминирующие позиции в глобальной финансовой системе, и ни одна страна не сможет противостоять американской валюте в одиночку. Он призвал европейские страны объединить усилия с Китаем, поскольку в этом случае они могли бы стать серьезной угрозой для США.

«Сегодня международные накопления в иностранных валютных резервах составляют в долларах почти 60 процентов, в евро — более 20 процентов, а в китайских юанях — чуть больше двух процентов. Доля же российского рубля здесь меньше уровня статистической ошибки. В корзине эмитируемых МВФ специальных прав заимствования (СПЗ как искусственное резервное и платежное средство) доллар составляет, округляя, 42 полцента, евро 31 процент, юань 11 процентов. По восемь процентов у японской йены и британского фунта стерлингов. При этом евро с юанем «по массе» почти равны доллару», — подсчитал эксперт.

По его словам, из этого следует, что объединение сил Европы и Китая позволит угрожать доминированию Штатов. Вдобавок к этому, китайская экономика тесно связана с немецкими инновациями, а российский газ питает экономики как Китая, так и Германии, что, в свою очередь, добавляет Вашингтону проблем, заключил Видеманн.

Ранее депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман призвал Запад перестать «тянуть одеяло на себя». Таким образом он прокомментировал полученные Россией ответы США и НАТО по предложенным Москвой гарантиям безопасности. По его мнению, этот шаг стал лишь началом переговоров, а чем они завершатся — неизвестно.