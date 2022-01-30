В Москве предложили ввести геномную регистрацию мигрантов

Прокурор Москвы Денис Попов заявил о необходимости введения геномной регистрации всех трудовых мигрантов. С таким предложением он выступил в интервью «Российской газете».

Попов отметил, что часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорта и возвращаются. По его мнению, кардинально изменить эту ситуацию позволит только геномная регистрация иностранных граждан, приезжающих на заработки в Москву. «Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — добавил он.

Прокурор также уточнил, что в прошлом году было выявлено 800 подобных случаев с нарушавшими ранее российские законы мигрантами. В качестве примера он упомянул одного иностранца, которого судили в России три раза, но под разными фамилиями. При этом формально этот мигрант не считался рецидивистом и каждый раз получал минимальный срок.

С начала этого года в России закончился срок действия введенных президентом страны Владимиром Путиным временных мер, позволявших иностранцам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. С начала января нелегально работающие мигранты могут быть выдворены с российской территории с запретом на обратный въезд.