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В Москве предложили ввести геномную регистрацию мигрантов

Прокурор Москвы Попов заявил о необходимости геномной регистрации всех трудовых мигрантов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прокурор Москвы Денис Попов заявил о необходимости введения геномной регистрации всех трудовых мигрантов. С таким предложением он выступил в интервью «Российской газете».

Попов отметил, что часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорта и возвращаются. По его мнению, кардинально изменить эту ситуацию позволит только геномная регистрация иностранных граждан, приезжающих на заработки в Москву. «Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — добавил он.

Прокурор также уточнил, что в прошлом году было выявлено 800 подобных случаев с нарушавшими ранее российские законы мигрантами. В качестве примера он упомянул одного иностранца, которого судили в России три раза, но под разными фамилиями. При этом формально этот мигрант не считался рецидивистом и каждый раз получал минимальный срок.

С начала этого года в России закончился срок действия введенных президентом страны Владимиром Путиным временных мер, позволявших иностранцам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. С начала января нелегально работающие мигранты могут быть выдворены с российской территории с запретом на обратный въезд.

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Варвара Кошечкина
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