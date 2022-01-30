Талибы разрешили беременной незамужней журналистке остаться в Афганистане

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) разрешили беременной незамужней тележурналистке, гражданке Новой Зеландии Шарлотте Беллис остаться в Афганистане. Об этом женщина рассказала в своей статье для The New Zealand Herald.

По словам журналистки, о своей беременности она узнала, когда работала в офисе телеканала «Аль-Джазира» в Катаре. Незадолго до этого женщина вернулась из Афганистана, где находилась в командировке и где работал ее молодой человек фотограф The New York Times Джим.

Понимая, что беременность для незамужней женщины в Катаре — это уголовное преступление, Беллис приняла решение как можно скорее уезжать из страны. Однако она не могла вернуться в Новую Зеландию, поскольку этому препятствовали серьезные ограничения на въезд из-за пандемии COVID-19, которые распространялись даже на самих новозеландских граждан.

После этого журналистка связалась с представителями «Талибана» и уточнила у них, возникнут ли у нее проблемы, если она приедет в Кабул, будучи беременной незамужней женщиной. В ответ на это ее заверили в том, что она может спокойно возвращаться в Афганистан, а ее безопасности в стране ничего не будет угрожать.

После этого Беллис прибыла в Кабул, однако оставаться для родов там женщина не намерена. Она продолжила добиваться от новозеландских властей предоставления ей возможности вернуться в страну, поскольку считает, что из-за состояния афганской медицины ее жизни и здоровью может угрожать серьезная опасность.

В августе 2021 года после прихода к власти в Афганистане талибы заявили, что права афганских женщин в стране будут соблюдаться согласно законам шариата. Кроме того, им разрешили работать в сфере СМИ и вести программы на телевидении.