Франция пригрозила России серьезными последствиями в случае вторжения на Украину

Любая атака на территориальную целостность Украины со стороны России будет иметь «огромные последствия». Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Journal du dimanche.

Он пригрозил России серьезными санкциями в случае вторжения на Украину и выразил солидарность с позицией главы МИД Германии Анналены Бербок. «Моя немецкая коллега сказала: "ни шагу вперед"», — отметил Ле Дриан.

Дипломат подчеркнул, что в данной ситуации Франция руководствуется тремя принципами: твердостью в вопросе санкций, солидарностью с Украиной и приверженностью диалогу. Он также добавил, что французские власти не в курсе, принял ли президент России Владимир Путин какое-либо решение о дальнейших действиях в отношении Украины. По словам Ле Диана, российскому лидеру «предстоит сделать выбор между переговорами и конфронтацией».

Ранее глава МИД Франции заявил, что страны Европейского союза (ЕС) готовы ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» в том случае, если российская сторона начнет вторжение на Украину. Он отметил, что это станет одной из контрмер, «призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски».