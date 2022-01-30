Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция пригрозила России серьезными последствиями в случае вторжения на Украину

Глава МИД Франции: в случае вторжения на Украину Россию ждут «огромные последствия»

Фото: Reuters

Любая атака на территориальную целостность Украины со стороны России будет иметь «огромные последствия». Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Journal du dimanche.

Он пригрозил России серьезными санкциями в случае вторжения на Украину и выразил солидарность с позицией главы МИД Германии Анналены Бербок. «Моя немецкая коллега сказала: "ни шагу вперед"», — отметил Ле Дриан.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
США и НАТО ответили на предложения России по безопасности. Запад отказался идти на уступки и сделал встречные предложения
США и НАТО ответили на предложения России по безопасности.Запад отказался идти на уступки и сделал встречные предложения
27 января

Дипломат подчеркнул, что в данной ситуации Франция руководствуется тремя принципами: твердостью в вопросе санкций, солидарностью с Украиной и приверженностью диалогу. Он также добавил, что французские власти не в курсе, принял ли президент России Владимир Путин какое-либо решение о дальнейших действиях в отношении Украины. По словам Ле Диана, российскому лидеру «предстоит сделать выбор между переговорами и конфронтацией».

Ранее глава МИД Франции заявил, что страны Европейского союза (ЕС) готовы ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» в том случае, если российская сторона начнет вторжение на Украину. Он отметил, что это станет одной из контрмер, «призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Умер российский актер Леонид Куравлев
Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на удаленку
26-летнего трансгендера-педофила отправили в колонию для несовершеннолетних
Раскрыты подробности жизни жены Януковича в Крыму
Тело топ-менеджера «Газпрома» нашли c предсмертной запиской
Москвичка попала в больницу из-за таракана
Призванный сменить кукурузники российский самолет взлетел первый раз
Девушка узнала об измене жениха с подругой и сделала им неприятный сюрприз
Прождавший казни 21 год мужчина попросил клубничное мороженое перед смертью
Стала известна причина смерти актера Леонида Куравлева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter