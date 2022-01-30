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Раскрыты подробности жизни жены Януковича в Крыму

«Страна.ua»: Людмиле Янукович принадлежит сеть магазинов и кинотеатр в Севастополе

Фото: Reuters

Журналисты раскрыли подробности жизни в Крыму супруги четвертого президента Украины Виктора Януковича Людмилы. Соответствующий материал был опубликован изданием «Страна.ua».

По данным журналистов, жена бывшего президента Украины проживает в Севастополе. Отмечается, что горожане считают, что Людмиле Янукович принадлежат сеть магазинов «Меркурий» и кинотеатр «Мир кино». При этом среди официальных учредителей этих предприятий она не числится.

В издании также заявили, что супруга экс-главы республики регулярно и в полном одиночестве посещает Братское кладбище в Севастополе. Там, по словам журналистов, похоронен ее сын Виктор, могила которого огорожена высоким забором и находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.

Ранее пресс-секретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир опроверг распространившуюся в СМИ новость о кончине супруги бывшего президента Украины. По его словам, информация об этом тиражировалась «отдельными безответственными персонами» и являлась «не более чем чернейшим пиаром».

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Варвара Кошечкина
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