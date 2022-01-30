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Депутат Рады вспомнил слова Николая II из-за ситуации вокруг Украины

Депутат Рады Волошин процитировал манифест Николая II о начале Первой мировой войны

Фото: страница Олега Волошина в Facebook

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин на странице в Facebook вспомнил слова последнего русского императора Николая II из-за ситуации вокруг Украины и процитировал его манифест о начале Первой мировой войны. Он добавил, что сегодня невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение переросло в военный конфликт.

Поводом к войне стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом. Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия, в свою очередь, заступилась за сербский народ, после чего подверглась нападению союзной Австро-Венгрии Германии. Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания — Германии.

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Манифест от 20 июля 1914 года, о котором говорит Волошин, объясняет мотивы начавшейся войны. Украинский парламентарий процитировал ту его часть, в которой было объявлено о начале всеобщей мобилизации, несмотря на попытки мирных переговоров.

«Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну», — вспомнил депутат Рады слова императора.

Волошин отметил, что находясь в Белграде возле памятника Николаю II, он не мог не процитировать эти строки применимо к событиям современности. Он добавил, что сегодня невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение переросло в военный конфликт.

По словам депутата, «циничная и расчетливая эпоха» плохо совместима со столь искренними заблуждениями и отчаянными поступками. Поэтому он выразил надежду, что повторения трагедии Первой мировой войны удастся избежать.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев усомнился в возможности полномасштабного конфликта в его стране, отметив, что это в первую очередь не выгодно для Украины, поскольку война идет на ее территории.

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Марина Совина
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