Принц Гарри и Меган Маркл призвали Spotify бороться с фейками о коронавирусе

Принц Гарри и Меган Маркл выразили свою озабоченность распространением фейков о коронавирусе на стриминговом сервисе Spotify, с которым у них подписан контракт на производство подкастов. Об этом сообщает Fox News.

«Сотни миллионов людей ежедневно страдают от серьезных последствий безудержной дезинформации», — говорится в заявлении представителя супругов. Меган Маркл и принц Гарри также призвали платформу внести изменения в свою политику, чтобы помочь справиться с этим кризисом общественного здравоохранения.

Заявление супругов прозвучало на фоне информации о том, что рок-музыкант Нил Янг удалил свою музыку из платформы Spotify из-за подкаста Джо Рогана. По словам 76-летнего артиста, американский комик распространяет ложную информацию о вакцинации в своем подкасте. Исполнителя возмутил эпизод, вышедший в декабре 2021 года, в котором вирусолог-антипрививочник Роберт Малоун высказал недоказанные гипотезы о «бесполезности» прививки от COVID-19.