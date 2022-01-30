Стал известен масштаб роста цен на новостройки в России

В январе 2022 года жилье в новостройках крупнейших городов России подорожало на два процента — средняя стоимость первичной недвижимости по итогам первого месяца года составила 118,4 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Рост цен обеспечило резкое вымывание с рынка бюджетных предложений на фоне активных продаж в конце года, сообщают аналитики. При этом, по их оценкам, динамика вскоре замедлится, но рост в целом продолжится. Покупательский спрос на жилье остается стабильным, а естественными барьерами для девелоперов выступают только увеличение объема предложения и стагнация доходов населения.

Наибольший рост цен на новостройки в январе случился в Челябинске — «ЦИАН.Аналитика» оценивает его в семь процентов, до 71 тысячи рублей за «квадрат». В Санкт-Петербурге и Казани динамика оценивается в шесть процентов. В Москве при этом она намного ниже — относительно предыдущего месяца новостройки подорожали в среднем на один процент, до 305,5 тысячи.

В «ЦИАН.Аналитике» рост объясняют также высоким уровнем продаж в декабре — в 14 городах-миллионниках было зарегистрировано более 14 тысяч договоров долевого участия, что выше среднегодового темпа продаж в 2021 году на 25 процентов.

Ранее в январе сообщалось, что рост цен на новостройки в 2022 году будет ниже инфляции при оптимистичном сценарии. Также аналитики расписали и другие возможные варианты.

