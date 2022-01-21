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Россиянам рассказали о ценах на жилье в 2022 году

РБК: рост цен на новостройки в 2022 году будет ниже инфляции при оптимистичном сценарии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Для рынка жилья в Московском регионе существуют несколько возможных вариантов развития ситуации. О предполагаемых на 2022 год сценариях рассказали эксперты, опрошенные РБК.

Наиболее оптимистичный вариант подразумевает сопоставимый с показателями 2020 и 2021 годов спрос. Рост цен на новостройки при этом будет ниже инфляции. Для этого необходимо поддержать отрасль, которая пострадала в том числе от увеличения стоимости строительных материалов. Среди других возможных мер — актуализация программ субсидирования ипотеки, частичное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков, привлечение кадров в строительную отрасль. При устойчивом росте российской экономики и реальных доходов населения девелоперская активность сохранится на прежнем уровне или даже повысится. Увеличение предложения снизит ставки по ипотеке.

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Нейтральный сценарий возможен при частичной реализации мер поддержки. При таком развитии событий рост цен на новостройки будет находиться на уровне инфляции, которая составит, согласно прогнозам участников рынка, 8-8,4 процента. Девелоперская активность замедлится, а количество сделок уменьшится приблизительно на 10 процентов. Также существует вероятность, что рост цен окажется несколько больше, чем реальная инфляция, но таких темпов, как в 2020 и 2021 годах, все равно ожидать не стоит.

При неэффективных мерах господдержки вероятна реализация негативного сценария. В таком случае всплеск инфляции продолжится, а ключевая ставка превысит 10 процентов. Это приведет к подорожанию ипотеки, росту стоимости стройматериалов и снижению доходов населения. При таком развитии цены на недвижимость будут расти вслед за инфляцией.

Ранее в январе аналитики спрогнозировали, что в 2022 году стоимость квартир в новостройках останется на уровне показателей 2021 года. Интерес к жилью на первичном рынке поддерживается льготными программами и возможностью получить скидку, поэтому сильного подорожания ждать не стоит, несмотря на повышение ставок.

Нина Ташевская
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