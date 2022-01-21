Россиянам рассказали о ценах на жилье в 2022 году

Для рынка жилья в Московском регионе существуют несколько возможных вариантов развития ситуации. О предполагаемых на 2022 год сценариях рассказали эксперты, опрошенные РБК.

Наиболее оптимистичный вариант подразумевает сопоставимый с показателями 2020 и 2021 годов спрос. Рост цен на новостройки при этом будет ниже инфляции. Для этого необходимо поддержать отрасль, которая пострадала в том числе от увеличения стоимости строительных материалов. Среди других возможных мер — актуализация программ субсидирования ипотеки, частичное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков, привлечение кадров в строительную отрасль. При устойчивом росте российской экономики и реальных доходов населения девелоперская активность сохранится на прежнем уровне или даже повысится. Увеличение предложения снизит ставки по ипотеке.

Нейтральный сценарий возможен при частичной реализации мер поддержки. При таком развитии событий рост цен на новостройки будет находиться на уровне инфляции, которая составит, согласно прогнозам участников рынка, 8-8,4 процента. Девелоперская активность замедлится, а количество сделок уменьшится приблизительно на 10 процентов. Также существует вероятность, что рост цен окажется несколько больше, чем реальная инфляция, но таких темпов, как в 2020 и 2021 годах, все равно ожидать не стоит.

При неэффективных мерах господдержки вероятна реализация негативного сценария. В таком случае всплеск инфляции продолжится, а ключевая ставка превысит 10 процентов. Это приведет к подорожанию ипотеки, росту стоимости стройматериалов и снижению доходов населения. При таком развитии цены на недвижимость будут расти вслед за инфляцией.

Ранее в январе аналитики спрогнозировали, что в 2022 году стоимость квартир в новостройках останется на уровне показателей 2021 года. Интерес к жилью на первичном рынке поддерживается льготными программами и возможностью получить скидку, поэтому сильного подорожания ждать не стоит, несмотря на повышение ставок.