Ценам на квартиры в России спрогнозировали стабильность

В 2022 году стоимость квартир в новостройках в России останется на прежнем уровне в сравнении с показателем 2021-го. Такое развитие событий на рынке недвижимости спрогнозировал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, цены останутся стабильными, несмотря на повышение ставок, которые увеличивают спрос на ипотеку. Интерес к жилью в новостройках также поддерживается льготными ипотечными программами и возможностью получить скидку.

Что касается изменений, то при сохранении стабильности цен может увеличиться средний срок кредита — желающие оформить жилье в ипотеку смогут получить меньший платеж, сохранив прежнюю сумму кредита.

Ранее эксперты рынка недвижимости, опрошенные изданием Forbes, заявили, что в 2022 году цены на квартиры в новостройках вырастут, но несущественно. Квадратный метр на рынке первичной недвижимости может подорожать на 15 процентов.