Россиянам предсказали цены на жилье в 2022 году

Цены на квартиры в новостройках в 2022 году снова вырастут, но несущественно. Такую динамику предсказали эксперты, опрошенные Forbes.

По мнению аналитиков, вторичное жилье в новом году может даже подешеветь. На российский рынок недвижимости влияет политика Центрального банка, который в декабре 2021 года в седьмой раз повысил ключевую ставку — до 8,5 процента годовых. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что понижения ключевой ставки до уровня 5-6 процентов до середины 2023 года ждать не стоит. «Последние два года идет непрекращающийся "сенокос" у застройщиков. Такое эльдорадо, боюсь, мы увидим еще раз не скоро», — рассказала руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова.

Тем не менее эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки. По мнению руководителя «ЦИАН. Аналитики» Алексея Попова, квадратный метр на рынке первичной недвижимости подорожает на 15 процентов. Другие эксперты ожидают роста в пределах 5-10 процентов. Аналитики даже предполагают, что средняя цена в январе может снизиться из-за традиционно низкой активности покупателей в этот период.

Также эксперты не ожидают рекордного спроса — заинтересованность потребителей останется на уровне второй половины 2021 года. На рынке вторичного жилья эксперты прогнозируют стагнацию и даже небольшое снижение цены. «На рынок выходит больше инвестиционных лотов и наследственных квартир, а эти предложения обычно экспонируются ниже рынка, то есть средняя цена и правда может пойти вниз», — объяснил возможное снижение стоимости Попов. Рост цен затормозит и отток инвесторов со вторичного рынка, и снижение спроса из-за дорогой ипотеки.

По прогнозам экспертов, ставки по ипотеке могут подняться до 12 процентов в 2022 году. Крупные банки уже начали поднимать ипотечные ставки по своим базовым программам. Организации, которые этого еще не сделали, повысят ставки в первом полугодии 2022 года.