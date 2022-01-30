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Врач объяснил правила гигиены при респираторных заболеваниях

Врач Тяжельников: горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый душ или обтирания

Фото: Pixabay

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости объяснил правила гигиены при респираторных заболеваниях.

Врач напомнил, что через пот выходят токсины, поэтому необходимо помочь коже справиться с этим процессом и очистить ее, но стоит использовать щадящие способы. При ОРВИ горячую ванну лучше заменить на теплый душ или обтирания.

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«Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ», — указал Тяжельников.

Специалист посоветовал избегать сквозняков, не допускать переохлаждения или перегрева. Он пояснил, что горячая вода создаст дополнительную нагрузку на сердце в тот момент, когда организм борется с инфекцией.

Врач также порекомендовал использовать эфирные масла, которые обладают противовоспалительными и противовирусными свойствами. Их не обязательно добавлять в ванну, можно капать на салфетку или в аромалампу.

При ознобе следует согреваться сухим теплом, пояснил Тяжельников. Для этого можно надеть дополнительную шерстяную одежду, носки, укрыться одеялом. Температуру до 38 градусов сбивать нельзя. Если она поднимается выше, то нужно принимать жаропонижающие препараты.

Специалист добавил, что при первых признаках болезни можно получить дистанционную консультацию врача, оформить электронный рецепт на лекарства и больничный. Также можно прийти к дежурному врачу в ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время в свое медицинское учреждение. При тяжелом течении заболевания можно вызвать врача на дом по линии «122».

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил россиян об опасности употребления алкоголя при простуде, ОРВИ и COVID-19. По его словам, спиртосодержащие напитки вызывают дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.

Марина Совина
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