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Родители забыли младенца в тележке супермаркета и поехали домой

Покупатели супермаркета в Бразилии нашли младенца, забытого родителями в тележке

Фото: Pixabay.com

В Бразилии родители забыли младенца в супермаркете и поехали домой, пишет The Sun.

Инцидент произошел в муниципалитете Лажис в центральной части штата Санта-Катарина. Во время похода по магазинам покупатели были ошеломлены неожиданной находкой. Они наткнулись на четырехмесячного мальчика, сидящего в автокресле в тележке супермаркета. Родителей ребенка рядом не было. Посетители магазина рассказали о младенце охранникам и полиции.

К приезду полиции отец и мать мальчика вернулись в супермаркет. Они объяснили правоохранительных органам, что вышли из магазина, положили продукты в машину и поехали домой, забыв посадить сына в автомобиль. Отсутствие ребенка они заметили не сразу. Полицейские решили не предпринимать никаких действий против пары.

В мае 2019 года в городе Гамбург, Германия, родители забыли младенца в такси по пути из роддома. Когда водитель остановил машину возле дома, пара заплатила и вышла. Спустя пару минут родители обнаружили, что забыли новорожденного в машине.

Алия Шарафутдинова
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