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Трамп пригрозил Байдену коррупционным расследованием

Экс-президент США Трамп обещал провести расследование о Байдене при победе республиканцев
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на выступлении перед единомышленниками в Конро в штате Техасе пригрозил, что начнет коррупционное расследование против нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает ТАСС.

Трамп выразил надежду, что его соратники по Республиканской партии добьются большинства в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов, запланированных на 8 ноября 2022 года. При победе своих соратников экс-президент обещал провести расследование против Байдена.

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«Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. <...> Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать китайскую коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны. Республиканец заявил, что нынешний президент проводит слабую и некомпетентную политику. В частности, Трамп осудил неэффективное управление Байдена выводом американских войск из Афганистана.

Марина Совина
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