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Ученики российской школы обрадовались внезапному появлению туалетной бумаги

Из-за проверки в новосибирской школе вдруг появились средства гигиены

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Ученики новосибирской школы обрадовались внезапному появлению туалетной бумаги и мыла в учреждении. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованном в сети ролике можно увидеть, как школьница показывает диспенсер с мылом, антисептик, туалетную бумагу и сушилку для рук. Она говорит, что все эти средства гигиены «появились первый раз в жизни».

Мать ученицы поделилась этой историей на условиях анонимности в одном их городских чатов. По ее словам, речь идет о школе №172 в областном центре. В комментариях пользователи подтвердили, что там никогда не было туалетной бумаги и других средств гигиены.

Выяснилось, что средства гигиены вдруг появились из-за проверки в учреждении. Как только комиссия уехала, все средства убрали. В самой школе инцидент пока никак не прокомментировали.

26 января сообщалось, что в Воронеже школьников фактически лишили туалета. Родители учеников младших классов рассказали, что в городской общеобразовательной школе №30 на первом этаже не работает часть унитазов, а те, что функционируют, — грязные и без стульчаков.

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Евгений Шульгин
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