МЧС обезвредило 50-килограммовую авиабомбу времен войны в Севастополе

МЧС обезвредило 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Севастополе. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Местные жители заметили подозрительный предмет на улице Зеленогорской, уточнили в МЧС. На месте инцидента саперы опознали неожиданную находку — оказалось, что это немецкая авиабомба SD-50.

После этого горожанам рекомендовали оставить ближайшие от места находки дома. Людей направили на безопасные территории на время проведения операции. Затем специалисты смогли начать разбираться с бомбой — ее медленно переместили со склона и поместили в специальный автомобиль. Устройство доставили на полигон МЧС и ликвидировали.

Участие в операции приняли 105 человек и 32 единицы техники.