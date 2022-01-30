МЧС обезвредило 50-килограммовую авиабомбу времен войны в Севастополе
В Севастополе была обезврежена авиабомба времен Великой Отечественной войны
МЧС обезвредило 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Севастополе. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
Местные жители заметили подозрительный предмет на улице Зеленогорской, уточнили в МЧС. На месте инцидента саперы опознали неожиданную находку — оказалось, что это немецкая авиабомба SD-50.
После этого горожанам рекомендовали оставить ближайшие от места находки дома. Людей направили на безопасные территории на время проведения операции. Затем специалисты смогли начать разбираться с бомбой — ее медленно переместили со склона и поместили в специальный автомобиль. Устройство доставили на полигон МЧС и ликвидировали.
Участие в операции приняли 105 человек и 32 единицы техники.