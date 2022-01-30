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Трамп счел «фиглярством высшей пробы» политику демократов в США

Экс-президент США Трамп: то, что демократы сделали со страной, является «фиглярством»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/ Globallookpress.com

Экс-президент США Дондальд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Техас, счел «фиглярством высшей пробы» политику демократов в стране. Его слова приводит ТАСС.

По мнению бывшего главы государства, до этого состояния Соединенные Штаты довели президент Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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«То, что Байден, и Пелоси, и Шумер сделали с этой страной — это фиглярство высшей пробы. Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?» — сказал Трамп.

Он добавил, что в США взлетела инфляция, увеличивается стоимость бензина, рушатся цепочки поставок, а полки в магазинах пустуют. Экс-президент сыронизировал, что написал книгу, но ее не могут опубликовать, поскольку нет бумаги и чернил.

Ранее Трамп заявил, что решение администрации президента США Джо Байдена об отправке американских войск в Европу на фоне роста напряженности между Россией и Украиной — это сумасшествие. Он заметил, что появление дополнительных американских корпусов в Европе может развязать Третью мировую войну.

Марина Совина
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