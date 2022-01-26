Трамп раскритиковал решение Байдена послать войска США в Европу из-за Украины

Решение администрации президента США Джо Байдена об отправке американских войск в Европу на фоне роста напряженности между Россией и Украиной — это сумасшествие. С такой критикой Белого дома выступил экс-президент США Дональд Трамп на подкасте «Великая Америка» у журналиста Лу Доббса.

Он заметил, что появление дополнительных американских корпусов в Европе может развязать Третью мировую войну. По словам Трампа, такое решение никогда бы не было принято во времена его президентства. Также экс-президент США добавил, что при нем никогда бы не разгорелась такая напряженность вокруг Украины.

«Сейчас и на протяжении всего последнего года много неуважения к нам со стороны России. Они смотрят на нашу страну и смеются», — заявил Дональд Трамп. Он добавил, что по многим направлениям США «находятся в состоянии бардака». Во всем этом экс-президент США увидел вину администрации Байдена.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США привели военных в состояние повышенной готовности внутри страны и за рубежом. По его словам, 8,5 тысячи военнослужащих готовятся к отправке в Европу для усиления НАТО на фоне напряженности вокруг Украины. При этом, уточнил он, решение о переброске войск еще не принято.