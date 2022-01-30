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Раскрыта польза вакцинации детей от COVID-19 для взрослых

Вирусолог Нетесов заявил, что вакцинация детей от COVID-19 поможет уберечь взрослых

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости раскрыл пользу вакцинации детей от COVID-19 для взрослых.

По словам эксперта, дети часто болеют коронавирусом бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому вакцинация подростков в РФ препаратом «Спутник М» поможет уберечь от инфекции и их родителей, бабушек и дедушек.

«Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С омикроном эта история может повториться», — заявил он, отметив, что сейчас дети массово заражаются омикрон-штаммом.

Ранее стало известно, что в российские регионы начали поступать первые партии доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Созданный специалистами Центра имени Гамалеи препарат был зарегистрирован в стране в конце ноября 2021 года. Он предназначен для россиян в возрасте от 12 до 17 лет.

Марина Совина
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