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В российский регион поступила первая партия вакцины для подростков

Первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Свердловскую область

Фото: Leon Kuegeler / globallookpress.com

В Свердловскую область поступила первая партия доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом в понедельник, 24 января, сообщил губернатор российского региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

Речь идет о 2,4 тысячи доз препарата. Местный Минздрав распределяет его в детские больницы, уточнил он.

«Дальше будем ждать следующей партии», — написал Куйвашев и напомнил, что вакцинация подростков будет проводиться на добровольных началах и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

В декабре 2021 года стало известно, что Минздрав России внес вакцинацию против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям.

Созданный специалистами центра имени Гамалеи «Спутник М» зарегистрировали в стране в конце ноября 2021 года. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко также сообщил, что в начале 2022 года могут начаться исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет.

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Евгения Куликова
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