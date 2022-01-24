В российский регион поступила первая партия вакцины для подростков

В Свердловскую область поступила первая партия доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом в понедельник, 24 января, сообщил губернатор российского региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

Речь идет о 2,4 тысячи доз препарата. Местный Минздрав распределяет его в детские больницы, уточнил он.

«Дальше будем ждать следующей партии», — написал Куйвашев и напомнил, что вакцинация подростков будет проводиться на добровольных началах и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

В декабре 2021 года стало известно, что Минздрав России внес вакцинацию против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям.

Созданный специалистами центра имени Гамалеи «Спутник М» зарегистрировали в стране в конце ноября 2021 года. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко также сообщил, что в начале 2022 года могут начаться исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет.