Предприниматель Павел Врублевский обратил внимание на блокировку Linkedin поста единственного независимого кандидата в президенты США Ли Роудса. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

«Кандидат-демократ в президенты США 2024 Lee Newton Rhodes опубликовал голосование в Linkedin по вопросу «один голос – один гражданин» о запрете голосования негражданам США. Казалось бы? Но нет. Ли Ньютон абсолютно независим, потому Linkedin конечно заблокировал его пост. В 100500ый раз. В самой демократической стране мира.

СМИ в США об этом не напишут, а если напишут СМИ в России, то Россию обвинят во вмешательстве в свободные выборы в стране, в которой выборы совершенно свободно выигрывает семья Клинтон лет 30 как подряд. Главное – это свобода выбора! Помните! Вы свободны выбрать любого кандидата из семьи Клинтон в США», — написал Врублевский.

Павел Врублевский — известный бизнесмен: основатель платежной компании ChronoPay, фонда RNP.com, первый инвестор в habr.com.

Ли Ньютон Роудс — американский политик консервативных взглядов, кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года.

