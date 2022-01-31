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Женщина-строитель рассказала о трудностях жизни с привлекательной внешностью

Женщина-строитель рассказала об оскорблениях, которые получает от мужчин из-за внешности

Кадр: rattlekings / Tiktok

Женщина-строитель из Великобритании рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается в повседневной жизни и в соцсетях из-за привлекательной внешности. Ее историю публикует The Sun.

26-летняя жительница Норфолка Дарси Ричардс (Darcie Richards) оставила работу официантки ради профессии мечты и стала кирпичной укладчицей. Девушка регулярно снимает на камеру процесс своего труда и делится роликами в TikTok-аккаунте, насчитывающем 212 тысяч подписчиков. На кадрах видео она часто появляется в розовой каске с распущенными светлыми волосами и в мини-шортах, чем привлекает внимание хейтеров.

«Быть женщиной в этой сфере — действительно очень сложно. Это не та работа, где можно целый день бездельничать, это — тяжелый ежедневный труд. Нам это дается нелегко», — рассказала Ричардс о своем выборе и пожаловалась, что коллеги-мужчины постоянно упрекают ее в том, что она недостаточно сильна или чересчур медлительна.

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Помимо этого, героиня материала часто получает оскорбительные сообщения от мужчин в соцсетях. «Пожалуй, это самое непривлекательное из всего, чем может заняться девушка», «Какая дура станет укладывать кирпичи?» — привела примеры их комментариев британка.

Несмотря на это, Ричардс заявила, что довольна своей работой и не позволит обидчикам отговорить ее заниматься тем, что ей по душе.

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Дина Васильева
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