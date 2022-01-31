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Российская актриса вышла в свет в бриллиантах за 15 миллионов рублей

Актриса Марина Зудина появилась на кинопремии «Золотой орел» в бриллиантах Mercury

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Народная артистка России Марина Зудина появилась на кинопремии «Золотой орел» в бриллиантах за 15 миллионов рублей. Ее образ оценил дизайнер Влад Торхов в комментарии для KP.RU.

56-летняя актриса вышла в свет в черном атласном платье в пол с глубоким декольте и кружевными вставками в области груди. Торхов обратил внимание на выбранные знаменитостью украшения для мероприятия.

«Хорошо, что актриса добавила в образ украшения, иначе бы тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью была бы стерта. Идеально дополнили образ украшения из бриллиантов Mercury общей стоимостью около 15 миллионов рублей», — отметил он.

Ранее в январе российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась кольцом за 60 миллионов рублей. Она пришла на шоу «Что было дальше» в кольце с самоцветом турмалин Параиба, обрамленным бриллиантами. Звезда отметила, что не знает, где достать такое же украшение, потому что ей его подарил поклонник.

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Айсель Эюбова
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