Волочкова похвасталась кольцом за 60 миллионов рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова пришла на шоу «Что было дальше» в кольце с самоцветом турмалин Параиба, обрамленным бриллиантами. По словам артистки, стоимость украшения составляет 60 миллионов рублей. Выпуск передачи был опубликован на YouTube.

«Это турмалин параиба. Очень дорогой камень — самый дорогой из бриллиантов», — похвасталась Волочкова. Она отметила, что не знает, где достать такое же кольцо, потому что ей его подарил поклонник.

О стоимости украшения стало известно в марте 2021 года, когда Волочкова пришла в этом же кольце на шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Тогда она утверждала, что получила его в подарок от возлюбленного по имени Олег, которого долго скрывала от поклонников.

Ранее балерина рассказала о мошенниках, из-за которых лишилась 1,7 миллиона рублей. В июне 2020 года она вложилась в финансовую пирамиду QBF, однако по истечении обговоренного срока средства Волочковой не вернули. Несмотря на то что часть денег артистке все же удалось извлечь из пирамиды, почти два миллиона зависли на арестованных счетах организации.