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Оплата банковской картой заработает на всех турникетах в московском метро

Заммэра Москвы Ликсутов: оплата банковской картой заработает на всех турникетах летом

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Оплата банковской картой на всех турникетах в метро Москвы станет возможна летом 2022 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, все оборудование на турникетах будет изготовлено российскими производителями. Также будет использоваться российское программное обеспечение.

Ликсутов также отметил, что впервые данная технология оплаты проезда в московском метро заработала в 2016 году. Он уточнил, что если вначале этим способом оплаты пользовались около тысячи человек ежедневно, то в декабре 2021 года ее ежедневно использовали почти 900 тысяч человек.

Ранее в метро Москвы началось тестирование новых турникетов. Прототип нового контроллера зон проходов (КЗП) уже на «Проспекте Мира» Калужско-Рижской линии.

Ксения Назарова
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