Жену известного футболиста убили в перестрелке на концерте

Жена известного парагвайского футболиста Ивана Артуро Торреса, модель Кристина Аранда, получила смертельное ранение в перестрелке во время концерта на музыкальном фестивале Jaumina Fest в Сан-Бернардино. Об этом сообщает Daily Star.

29-летняя блогерша скончалась вскоре после того, как ее доставили в больницу с пулевым огнестрельным ранением в голову. Защитник клуба «Олимпия» Торрес также присутствовал на мероприятии и помог доставить супругу в больницу. Отмечается, что женщина 25 минут находилась в реанимации, а затем умерла.

Согласно информации издания, инцидент произошел в VIP-зоне концертной площадки. Помимо модели, преступник застрелил мужчину по имени Маркос Игнасио Рохас Мора (Marcos Ignacio Rojas Mora). По неподтвержденным данным, предполагаемой целью убийцы был торговец наркотиками, которого местные жители назвали Эдерсон Салинас Бенитес (Ederson Salinas Benitez). На данный момент дело расследуют местная прокуратура и полиция.

В марте 2021 года 19-летняя россиянка хотела стать моделью и умерла от истощения. Жительница Москвы Алина с детства мечтала стать манекенщицей, однако ее фигура не соответствовала стандартам модельного бизнеса. В связи с этим у нее развились комплексы и проблемы с психикой, что привело к пищевому расстройству и голодовкам. Девушка перестала выходить на связь с родителями, и они попросили знакомого проверить ее состояние. По приезде в квартиру он обнаружил ее мертвой.