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В Германии неизвестные застрелили двух полицейских

Двое полицейских убиты на юго-западе Германии

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

На юго-западе Германии неизвестные вступили в перестрелку с двумя правоохранителями и убили их, сообщает полиция города Кайзерслаутерна в официальном Twitter-аккаунте.

«Во время дорожного патрулирования между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц — прим. "Ленты.ру") сегодня утром были убиты двое полицейских: мужчина и женщина», — отмечается в сообщении полиции.

СМИ выяснили, что инцидент произошел около 4:20 местного времени (6:20 мск). Личности преступников не установлены, один из них вооружен. Немецкой полицией был объявлен план «перехват», движение в районе происшествия перекрыто.

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Дмитрий Сотак
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