В Германии неизвестные застрелили двух полицейских

На юго-западе Германии неизвестные вступили в перестрелку с двумя правоохранителями и убили их, сообщает полиция города Кайзерслаутерна в официальном Twitter-аккаунте.

«Во время дорожного патрулирования между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц — прим. "Ленты.ру") сегодня утром были убиты двое полицейских: мужчина и женщина», — отмечается в сообщении полиции.

СМИ выяснили, что инцидент произошел около 4:20 местного времени (6:20 мск). Личности преступников не установлены, один из них вооружен. Немецкой полицией был объявлен план «перехват», движение в районе происшествия перекрыто.