Блогерша раскрыла необычный способ надолго сохранить волосы чистыми

Блогерша раскрыла необычный лайфхак, благодаря которому ей удается надолго сохранить свои волосы чистыми. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На опубликованных в сети кадрах Амрита объяснила, что в первую очередь следует помыть и высушить пряди. После этого на корни нужно нанести небольшое количество сухого шампуня. Затем девушка посоветовала нанести текстурирующий спрей на те же области, что и предыдущее средство. По словам блогерши, такой способ поможет сохранить волосы чистыми на протяжении более одной недели.

Ролик Амриты стал вирусным и набрал 401,6 тысячи просмотров и 42,9 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили ее за лайфхак в комментариях к публикации. «Я бы никогда до такого не додумалась! Спасибо!», «Это кажется гениальным», «Я в шоке! Спасибо!», «Неожиданный способ, я обязательно попробую так сделать», «Очень здорово! Спасибо!» — писали юзеры.

Ранее в январе другая блогерша раскрыла распространенную ошибку при попытке отрастить волосы. На размещенных в сети кадрах юзерша, которую в сети прозвали австралийской Рапунцель, объяснила, что многие советуют регулярно стричь кончики, чтобы спровоцировать быстрый рост волос. Однако, по ее мнению, такой метод не является действенным. Вместо этого австралийка порекомендовала массировать кожу головы и наносить на всю длину и корни волос маски из натуральных масел.