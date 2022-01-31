Рост цен на золото и бриллианты ударил по производителям швейцарских часов

Швейцарская компания Hublot предупредила о повышении цен на свои часы на три-четыре процента из-за роста стоимости сырья. Производитель ожидает, что повышение произойдет в апреле или мае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По производителю швейцарских часов ударил рост цен на сырье — золото, бриллианты, сталь и титан. В компании отметили, что поставщики бриллиантов, например, подняли цены на 10-15 процентов, что подтверждает влияние инфляции и проблем с цепочками поставок на индустрию роскоши.

Генеральный директор компании Рикардо Гвадалупе рассказал, что почти все конкуренты Hublot по производству швейцарских часов тоже поднимут цены на свою продукцию. «Основная проблема — это производство и цепочка поставок. Мы все равно должны это сделать, и раз это делают все, значит, это допустимо», — объяснил он. Французский миллиардер Бернар Арно, глава группы LVMH, которая владеет брендом Hublot, объяснил, что при повышении цен компания будет «разумной» и продолжит «уважать» своих клиентов. Продукция Hublot в среднем продается по цене около 20 тысяч швейцарских франков (около 1,67 миллиона рублей).

Рикардо Гвадалупе заявил, что в 2021 году продажи компании оказались рекордными благодаря восстановлению спроса — запасы часов Hublot в бутиках и розничных магазинах сократились на 30-40 процентов. «Сегодня мы сталкиваемся скорее с проблемой производства, чем с проблемой продаж», — пояснил он. Резкому росту спроса на люксовые товары способствовали богатые потребители, которые бросились скупать их на сэкономленные во время локдаунов деньги.

В 2021 году экспорт швейцарских часов достиг рекордного уровня на фоне высоких продаж в США и резкого роста спроса на часы стоимостью выше 5000 швейцарских франков (около 417 тысяч рублей). В годовом исчислении объем поставок вырос на 31 процент после падения на 22 процента в 2020 году.