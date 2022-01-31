Раскрыта дата весенней презентации Apple

Apple покажет смартфон iPhone SE нового поколения 19 апреля. Об этом сообщает издание iDrop News.

Автор заметки — известный инсайдер LeaksApplePro — заявил, что общался с источниками в цепочке поставок Apple и розничных сетях. Специалист подчеркнул, что производство нового смартфона американского бренда начнется на второй неделе марта. Оно займет около шести недель, из чего можно сделать вывод, что аппарат покажут в середине апреля.

LeaksApplePro раскрыл ориентировочную дату весенней презентации и анонса iPhone SE — 12 апреля. Также автор заметил, что Apple неоднократно откладывала даты презентаций, поэтому в качестве резервной даты выбрано 19 апреля. К этой дате склоняются представители ретейлеров. «Компания перестраховывается, и на этот раз сроки производства очень сжаты», — подчеркнул специалист.

«Если бы мне пришлось поспорить с кем-то, я бы сказал, что мероприятие, на котором будет представлен новый iPhone SE, состоится 19 апреля», — заявил инсайдер.

Ожидается, что новый iPhone SE получит 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A15 Bionic, поддержку работы в сетях 5G. Ранее аналитик Марк Гурман заявил, что на весенней презентации Apple может также представить планшет iPad Air и, возможно, компьютер iMac или Mac mini.