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Звезда группы BTS перенес операцию на фоне коронавируса

Участника кей-поп-группы BTS Пак Чи-мина прооперировали на фоне коронавирусной инфекции

Фото: Depositphotos.com

Вокалиста и танцора кей-поп-группы BTS Пак Чи-мина госпитализировали с воспалением аппендикса на фоне положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на менеджерское агентство Big Hit Music.

Известно, что Чи-мин попал в больницу 30 января. 26-летней артист жаловался на острую боль в животе и боль в горле. В понедельник, 31 января, он перенес хирургическое вмешательство на аппендиксе. «Операция прошла успешно, Чи-мин восстанавливается после процедур», — заявили в Big Hit Music.

Там же подчеркнули, что коронавирус у звезды протекает легко. В медицинском учреждении Чи-мин проведет еще несколько дней. Отмечается, что он — как минимум четвертый заразившийся инфекцией из семи участников BTS.

Ранее стало известно о госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова с коронавирусом. Врачи обнаружили у мужчины COVID-19, но в настоящее время он идет на поправку. «Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил (...) Но уже вчера у него был отрицательный тест», — рассказала супруга 72-летнего актера театра и кино Татьяна Бронзова.

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Сергей Равин
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