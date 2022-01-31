В США высказались о кандидате на пост посла в Киеве

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в ближайшее время будет выдвинут кандидат на должность американского посла в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

Прайс не подтвердил, что кандидатом является Бриджит Бринк. «Я не могу подтвердить это. Как вы знаете, кандидатов выдвигает Белый дом», — сказал он в ходе регулярного брифинга для журналистов.

На Украине уже более двух лет нет посла. С января 2020 года там работает временная поверенная в делах США Кристина Квин. На этом посту она сменила Уильяма Тейлора, который занял его в июне 2019 года.

В мае 2019 года Вашингтон отозвал своего посла в Киеве Мари Йованович, которую заподозрили в работе на конкурентов бывшего президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.