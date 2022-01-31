ФСБ и ОМОН нашли в Кемерове разыскиваемого 22 года за изнасилование

Пограничники ФСБ и бойцы ОМОН Росгвардии задержали прилетевшего в аэропорт Кемерова 50-летнего гражданина иностранного государства, который был в розыске 22 года по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Мужчину нашли благодаря поступившей в полицию оперативной информации о том, что на борту самолета, выполняющего международный рейс из Средней Азии, может быть находящийся в межгосударственном розыске пассажир. После приземления воздушного судна его доставили в отдел полиции. Оперативное видео с задержанным предоставлено МВД.

На кадрах виден обвиняемый в сопровождении силовиков. Он говорит, что прилетел в Россию на заработки.

По данным МВД, мужчина обвиняется в совершении на территории Забайкалья в 1999 году особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. Центральным судом Читы обвиняемому была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время мужчина помещен в следственный изолятор Кемерова, вскоре его этапируют в Забайкальский край.