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В Египте нашли гробницу с десятками мумий

В Египте археологи обнаружили семейную усыпальницу с 30 мумиями

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В египетском городе Асуан археологи обнаружили семейную усыпальницу, в которой находилось 30 мумий. Об этом сообщает портал Live Science.

Находка была совершена командой во главе с профессором египтологии Миланского университета, доктором Патрицией Биасентини. Гробница была сокрыта в здании, внутренние части которого были обожжены.

Все мумии в усыпальнице были разного возраста. В частности, специалисты обнаружили мумии пожилых людей, страдающих от артрита, нескольких детей и новорожденного. По мнению исследователей, она принадлежала одной семье, которая хоронила в ней тела усопших родных в период с первого века до нашей эры до второго или третьего века нашей эры.

Ранее в Египте нашли мумию с золотым языком. Как пояснили исследователи, находка свидетельствует о погребальном обряде египтян, распространенном в греко-римский период истории страны. По данным ученых, золотой язык из фольги давали мумии во время ритуала, чтобы умерший человек мог говорить с богом подземного царства Осирисом.

Ксения Назарова
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